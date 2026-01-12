Sindacati taxi | confermato il fermo nazionale del comparto chiediamo regole certe per tutti

Il fermo nazionale dei taxi, confermato dal sindacato, prosegue nel rispetto delle decisioni assunte. La comunicazione del Ministero dei Trasporti di oggi non modifica il percorso già stabilito dalle nostre rappresentanze, che continuano a chiedere regole chiare e condivise per tutto il settore. L’obiettivo è garantire trasparenza e stabilità, mantenendo un dialogo costruttivo con le istituzioni.

La comunicazione fatta pervenire in data odierna dal Ministero dei Trasporti, non altera il percorso sin qui tracciato dalle nostre strutture. È quanto dichiarano in una nota le sigle firmatarie del fermo del 13 gennaio. Siamo infatti in presenza di una convocazione tardiva che appare formulata in modo quantomeno inusuale, poiché dalla stessa non si riesce neanche a capire quale figura primaria a livello istituzionale potrebbe essere presente all'incontro. Restano dunque in piedi tutte le motivazioni che hanno portato alla proclamazione del fermo nazionale del comparto che si articolerà nelle modalità già comunicate - conclude la nota - al fine di poter conseguire un reale contrasto ai fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per arrivare ad una seria disciplina delle piattaforme di intermediazione digitale di proprietà di grandi gruppi multinazionali e dei loro algoritmi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sindacati taxi: confermato il fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti Leggi anche: Sindacati taxi: confermato fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti Leggi anche: Sciopero nazionale Ikea il 5 dicembre: sindacati in protesta per il contratto integrativo fermo dal 2019 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sindacati taxi: confermato il fermo nazionale del comparto, chiediamo regole certe per tutti - La comunicazione fatta pervenire in data odierna dal Ministero dei Trasporti, non altera il percorso sin qui tracciato dalle nostre strutture. iltempo.it

Non ho commentato lo sciopero #taxi di settimana prossima, ma l'ennesimo sciopero ferroviario (dei sindacati di base). Sui taxi posso solo dire che sostengo l'iniziativa del Parlamento di discutere la legge di riforma del settore #NCC. E lo sciopero contro la dis x.com

Il 13 gennaio sciopereranno tutti i sindacati taxi tranne i doppia giacca (Ncc-Taxi) e quello che ha venduto la categoria e la deve consegnare al padrone #Uber - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.