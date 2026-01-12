Sii gentile e abbi coraggio | la storia di Anna Frank in scena a Guagnano
Il teatro offre un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori di libertà e coraggio. A Guagnano, sabato 17 gennaio alle ore 17:45, presso la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo, sarà rappresentato “Sii. Gentile e abbi coraggio”, un omaggio alla figura di Anna Frank. L’evento, inserito nella rassegna Ci vuole un fiore, invita il pubblico a confrontarsi con un messaggio di speranza e resilienza.
GUAGNANO - Un omaggio delicato e potente a una voce che continua a parlarci di libertà: sabato 17 gennaio (ore 17:45 ingresso 8 euro - ridotto 6 euro) nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d'Arneo di Guagnano, per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, appuntamento con Sii.
Sabato 17 gennaio Sii gentile e abbi coraggio: la storia di Anna Frank per la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro - Un omaggio delicato e potente a una voce che continua a parlarci di libertà: sabato 17 gennaio (ore 17:45 | ingresso 8 euro
