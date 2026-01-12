Il Siap Liguria sottolinea l’importanza di aumentare risorse e migliorare il coordinamento per garantire maggiore sicurezza su treni e stazioni della regione. Accogliendo con favore la mobilitazione promossa da Assoutenti e dai comitati dei pendolari, l’associazione evidenzia la necessità di interventi concreti per tutelare utenti e addetti ai lavori nel territorio ligure.

Il Siap Liguria valuta positivamente la raccolta firme promossa da Assoutenti e dai comitati dei pendolari per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e sui treni regionali. L’iniziativa viene considerata utile perché porta all’attenzione un problema concreto e quotidiano, legato a episodi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Youpol si evolve: ora segnala rischi e comportamenti sospetti su treni e stazioni per una sicurezza più smart

Leggi anche: Migliorare i collegamenti tra Milano e hinterland e aumentare la sicurezza su treni e stazioni: il tavolo in prefettura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sicurezza sui treni liguri, il Siap: Utile l’iniziativa di Assoutenti e pendolari; Aggressioni al personale Trenitalia, riparte il progetto dei tornelli nelle stazioni della Liguria; Aggressioni al personale ferroviario, Assoutenti e comitati lanciano la raccolta firme; Sicurezza sui treni, raccolta firme di Assoutenti e pendolari: “Tornelli nelle stazioni e personale Fs security su tutti i regionali”.

Sicurezza su treni e stazioni liguri, il Siap: "Servono più risorse e coordinamento" - Il sindacato di polizia guarda con favore all’iniziativa di Assoutenti ma avverte: no alla militarizzazione, sì a un sistema integrato e al rafforzamento della Polfer ... genovatoday.it