Sicurezza stradale la Commissione Europea premia la campagna Vai Piano del Comune di Jesi
La città di Jesi si distingue a livello internazionale grazie alla campagna
JESI – La città di Jesi si afferma sulla scena internazionale come punto di riferimento per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. La Commissione Europea ha ufficialmente inserito la campagna di sensibilizzazione “Vai Piano”, promossa dall’amministrazione comunale, tra le “Best. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
