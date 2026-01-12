Sicurezza nell' area vesuviana | prefetto convoca riunione con le altre autorità

Il 15 gennaio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si terrà al Palazzo Mediceo di Ottaviano. L'incontro coinvolge le autorità locali e ha l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla sicurezza nell’area vesuviana, promuovendo un coordinamento efficace per tutela e prevenzione.

