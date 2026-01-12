Sicurezza il nuovo questore Nicolì | Non esistono più isole felici nessuna segnalazione sarà superflua

Il nuovo questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha assunto ufficialmente il suo incarico il 12 gennaio. Nato nel 1968 a Potenza e laureato in Giurisprudenza, vanta un’ampia esperienza nella Polizia di Stato. In un contesto di crescente sicurezza, Nicolì sottolinea l'importanza di segnalazioni e collaborazione per garantire un ambiente più sicuro, ricordando che non esistono più zone prive di rischi.

Si è insediato ufficialmente lunedì 12 gennaio Vincenzo Nicolì, nuovo questore di Bergamo. Nato a Potenza nel 1968, laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, vanta una lunga carriera nella Polizia di Stato. Ha ricoperto incarichi di vertice nella Squadra Mobile di Torino, nel Servizio Centrale Operativo e nella Direzione Centrale Anticrimine, occupandosi di criminalità comune e organizzata, anche mafiosa, e di antiterrorismo internazionale. Nel corso degli anni ha coordinato indagini complesse, catture di latitanti e operazioni sotto copertura, svolgendo anche attività di docenza negli istituti della Polizia di Stato e collaborando con scuole di polizia straniere e università italiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

