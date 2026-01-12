Sicurezza al primo posto La Lega rilancia sui militari nelle strade

La Lega propone un rafforzamento dell’operazione “Strade Sicure” per aumentare la presenza dell’Esercito nelle aree pubbliche. L’obiettivo è migliorare la sicurezza senza trasformare i militari in forze di polizia, mantenendo un ruolo di supporto e collaborazione con le forze dell’ordine. Questa strategia mira a garantire un intervento più efficace e equilibrato, rispettando i confini delle competenze istituzionali e rafforzando la tutela dei cittadini.

Rafforzare l'operazione "Strade Sicure" aumentando la presenza dell'Esercito sul territorio, ma senza trasformare i militari in una forza di polizia. È questo il terreno di confronto che si apre nel dibattito politico sulla sicurezza, con posizioni differenti nella maggioranza e una dura critica dalle opposizioni. A rilanciare l'iniziativa è la Lega: il capogruppo in Commissione Difesa alla Camera Eugenio Zoffili annuncia che "inizierà questa settimana, giovedì 15 gennaio, la discussione in Commissione Difesa della risoluzione della Lega che ho presentato, come primo firmatario, per chiedere di aumentare il numero dei militari dell'Esercito Italiano del contingente 'Strade Sicure'".

