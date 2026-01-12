Siamo ripiombati nella guerra è tutto in crisi Sopraffatto dalle notizie ero intossicato Così ho deciso di far musica a New York | parla Jovanotti in JovaYork

In un periodo caratterizzato da crisi e incertezze, Jovanotti racconta come il ritorno alla musica a New York lo abbia aiutato a ritrovare equilibrio e ispirazione. Le sue parole riflettono una realtà complessa, segnata da conflitti e sfide globali, e sottolineano l’importanza di trovare momenti di riflessione e creatività anche in tempi difficili.

“Ora è tutto in crisi. Siamo ripiombati nella guerra che è la cosa più anacronistica tra quelle che ci sono. Non mi rimane che fare musica e sono venuto a New York proprio per quello perché ero sopraffatto dalle notizie e questa cosa mi stava intossicando, non potevo fare nulla”. È un Lorenzo Jovanotti sincero al 100% quello che traspare dal documentario “JovaYork – la musica dell’anima”, in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su Now e disponibile On Demand. Abbiamo visto il documentario “JovaYork – la musica dell’anima” (scritto da Lorenzo Cherubini con Federico Taddia e diretto da Fabrizio Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

