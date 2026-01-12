Durante i Golden Globes 2026, Julia Roberts ha ricevuto una calorosa standing ovation. Tra l’entusiasmo generale, Emma Stone ha mostrato un’espressione di sorpresa, probabilmente non comprendendo immediatamente cosa stesse accadendo. Questo momento ha attirato l’attenzione, evidenziando l’atmosfera di festa e riconoscimento che caratterizza la cerimonia, e sottolineando il legame tra le attrici in un’occasione di grande rilievo nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver ricevuto una standing ovation nel corso della cerimonia, l'attrice non ha potuto fare a meno di notare la sorpresa della collega che non aveva capito cosa stesse accadendo attorno a lei Quando è apparsa sul palco dei Golden Globes 2026, Julia Roberts è stata accolta da un applauso scrosciante. Uno dopo l'altro, tutti i presenti in sala si sono alzati in piedi, salutandola con una vivace standing ovation. "Sì, gente! Andiamo!", ha scherzato Roberts, invitando l'intero auditorium del Beverly Hilton di Los Angeles ad alzarsi in piedi per lei. "Anche quelli in fondo! Forza!". L'attrice è quindi scoppiata in una delle sue risate immediatamente riconoscibili, osservando anche il comportamento di una collega in particolare: "Emma Stone è tipo: 'Ma che diavolo sta succedendo adesso?'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Si sta chiedendo che diavolo succede": Julia Roberts nota l'espressione di Emma Stone ai Golden Globes 2026

