Un'inchiesta di «Fuori dal coro» evidenzia come alcuni adulti si spaccino per minorenni per ottenere ospitalità nei centri per under 18. A Monfalcone, tre pachistani clandestini avrebbero approfittato di questa situazione, causando un furto di oltre 58.000 euro. La questione solleva interrogativi sulla gestione e i controlli nelle strutture di accoglienza dedicate ai minori.

Inchiesta di «Fuori dal coro» su uno «scherzo» da oltre 58.000 euro a Monfalcone: tre pachistani clandestini (e adulti) si spacciano per dei ragazzini, scroccando ospitalità nel centro per under 18. Ma non sono gli unici. Monfalcone si trova a pochi chilometri dal confine italo-sloveno e per questo è una delle prime città di approdo dei migranti della rotta balcanica. Qui ci sono centinaia di sentieri che attraversano il Carso e che i clandestini percorrono per entrare illegalmente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si fingono minori per essere accolti: «Lo fanno in tanti, nessuno controlla»

