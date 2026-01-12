Forlì piange la scomparsa del professor Vittorio Servadei Morgagni, storico dirigente scolastico. Nato nel 1944, avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane. I funerali si sono svolti lo scorso 8 gennaio nella chiesa di San Pio X. La sua figura ha lasciato un’importante traccia nel mondo dell’istruzione locale.

Forlì piange la scomparsa del professor Vittorio Servadei Morgagni, che avrebbe compiuto tra poche settimane 80 anni e i cui funerali si sono celebrati lo scorso 8 gennaio nella chiesa di San Pio X. Servadei Morgagni lascia la moglie Marta e i figli Marco e Fabio. Nato nel 1946, era molto conosciuto in città per la sua attività di docente e soprattutto di dirigente scolastico all’Istituto Statale d’Arte. Il suo impegno profondo nell’ambito della scuola lo aveva condotto ad organizzare corsi, convegni, collaborazioni, aggiornamenti e a creare con gli studenti legami aperti ed esperienze scolastiche innovative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Vittorio Servadei Morgagni, storico dirigente scolastico

