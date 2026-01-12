Si chiama matte black bob ed è il nuovo look di Gigi Hadid

Gigi Hadid ha recentemente sfoggiato un nuovo look, un mini bob matte black che ha attirato l’attenzione. Alcuni sospettano che si tratti di una parrucca, ma l’insieme conferma un’immagine sofisticata e moderna. Questo cambio di stile rappresenta una scelta elegante e discreta, adatta a chi desidera rinnovarsi con sobrietà e classe. Il nuovo taglio di Gigi Hadid si inserisce tra le tendenze di look minimalisti e raffinati.

Secondo alcuni sarebbe addirittura una parrucca il nuovo look di Gigi Hadid, che sfoggia un mini matte black bob. La super modella infatti sembra aver abbandonato il biondo per un nero matte e profondo, dando inizio a questo 2026 con un'aura decisamente più rock. Look sfoggiato in concomitanza dell'uscita del nuovo Sensational Full Body Mascara di Maybelline, perfettamente abbinato ai nuovi capelli. Gigi Hadid sfoggia un mini matte black bob (e siamo già obsessed). La modella ha quasi sempre optato per tonalità calde e soprattutto tendenzialmente chiare e luminose. Quindi, questo cambiamento così drastico da l'impressione di vedere un'altra persona.

Gigi Hadid torna castana e sfoggia il Matte black Mini Bob - Gigi Hadid ha sfoggiato un nuovo caschetto scuro che sta facendo impazzire il web. amica.it

