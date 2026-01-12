Sherlock Holmes – Il musical alla ChorusLife Arena in scena Neri Marcorè

Il 22 e 23 gennaio, alla ChorusLife Arena di Bergamo, va in scena “Sherlock Holmes – Il musical” con Neri Marcorè. Due serate dedicate a un adattamento teatrale che ripercorre le avventure del famoso detective in musica e parole. Un appuntamento per gli appassionati di teatro e storie classiche, in un contesto professionale e di qualità, pensato per un pubblico vario e attento.

Giovedì 22 e venerdì 23 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena "Sherlock Holmes – Il musical", con Neri Marcorè. Lo spettacolo, che ha ottenuto successo nella scorsa stagione, propone un'entusiasmante avventura con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti performers. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell'intera Inghilterra.

