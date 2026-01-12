Sette ordinanze di custodia cautelare per omicidio aggravato nel carcere di Avellino

La Polizia di Avellino ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal giudice, per il reato di omicidio aggravato. Le misure sono state applicate a seguito di indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, che hanno approfondito un grave episodio avvenuto nel carcere di Avellino.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria per la Campania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei.

