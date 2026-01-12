Sette finali perse e top-5 | perché Musetti non è un caso isolato

Lorenzo Musetti continua a incontrare difficoltà nelle finali, come dimostra la recente sconfitta nell’ATP 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik. Non si tratta di un caso isolato, ma di un trend che evidenzia le sfide ancora da superare per il talento toscano. Analizzare queste situazioni può aiutare a comprendere meglio il percorso di crescita del giocatore e le aree su cui concentrarsi.

La maledizione delle finali continua a perseguitare Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato sconfitto ieri nell’atto conclusivo dell’ATP 250 di Hong Kong dal kazako Alexander Bublik, al termine di una partita che ha lasciato più di un rimpianto. Un epilogo amaro per Musetti, che sperava di rompere definitivamente l’incantesimo, ma neppure il palcoscenico asiatico gli ha permesso di invertire la rotta. Gran parte del merito va attribuito a un Bublik ispirato, capace di esprimere un tennis brillante e imprevedibile, costellato da giocate di alto livello. Al tempo stesso, la prestazione di Musetti è apparsa meno incisiva rispetto ad altre occasioni, forse anche condizionata dal fastidio al braccio destro accusato nel corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

