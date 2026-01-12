Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli 5 notificati

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati coinvolti nei provvedimenti precautelari emessi dall’autorità giudiziaria di Napoli in seguito alla sparatoria avvenuta tra due gruppi rivali nelle vicinanze di piazza Carolina. L’episodio si è verificato nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, nel centro della città, e coinvolge diversi soggetti, alcuni dei quali sono stati notificati in queste ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Riguardano sette giovani, tra cui diversi minorenni appartenenti a due gruppi rivali del centro di Napoli, i provvedimenti precautelari emessi dall'autorità giudiziaria (procura dei minorenni e Dda di Napoli) in relazione alla sparatoria avvenuta la notte tra l'11 e il 12 dicembre scorsi nei pressi di piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito e nei pressi del palazzo di Governo. I fermi (cinque finora quelli notificati tra venerdì e sabato scorsi dalla Squadra Mobile di Napoli che ne deve notificare altri due ad altrettanti indagati al momento irreperibili) riguardano quattro ragazzi di un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e tre invece appartenti alla zona del cosiddetto "Pallonetto".

