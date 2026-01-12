Sette arresti per l'omicidio di Paolo Piccolo pestato in carcere e morto dopo un anno di coma

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di Paolo Piccolo, deceduto dopo un anno di coma a seguito di un’aggressione nel carcere di Bellizzi Irpino. Il giovane di 26 anni era stato pestato durante la detenzione. A marzo, erano state emesse misure cautelari nei confronti di altre 11 persone coinvolte. L’indagine prosegue per chiarire le responsabilità e fare luce sull’accaduto.

Il 26enne era stato picchiato mentre era detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino); a marzo emesse misure cautelari per altre 11 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo 6 mesi di coma. La famiglia chiede giustizia

Leggi anche: Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia: eseguita l’autopsia sul corpo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sette arresti omicidio paoloSette arresti per l’omicidio di Paolo Piccolo, pestato in carcere e morto dopo un anno di coma - Il 26enne era stato picchiato mentre era detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino); a marzo emesse misure cautelari per altre 11 persone ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.