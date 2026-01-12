Sette arresti per l'omicidio di Paolo Piccolo pestato in carcere e morto dopo un anno di coma

Sette persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di Paolo Piccolo, deceduto dopo un anno di coma a seguito di un’aggressione nel carcere di Bellizzi Irpino. Il giovane di 26 anni era stato pestato durante la detenzione. A marzo, erano state emesse misure cautelari nei confronti di altre 11 persone coinvolte. L’indagine prosegue per chiarire le responsabilità e fare luce sull’accaduto.

