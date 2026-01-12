Sestri Levante ospita un' asta di biciclette in buone condizioni a cura della Fiab Tigullio
Sabato 17 gennaio a Sestri Levante, in piazza Lavoratori della Fit, la Fiab Tigullio organizza un’asta di biciclette in buone condizioni. Le biciclette sono state revisionate e sono funzionanti, offrendo un’opportunità per chi desidera acquistare un mezzo affidabile a prezzi accessibili. L’evento si inserisce nelle iniziative di promozione della mobilità sostenibile e del rispetto ambientale promosse dall’associazione.
Sabato 17 gennaio la Fiab Tigullio organizza a Sestri Levante, in piazza Lavoratori della Fit, un'asta di biciclette in buone condizioni, revisionate e funzionanti. La base di partenza dell'asta è di 10 euro.La ciclofficina della Fiab recupera da anni le biciclette abbandonate che le vengono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
