Sestri Levante ospita un' asta di biciclette in buone condizioni a cura della Fiab Tigullio

Sabato 17 gennaio a Sestri Levante, in piazza Lavoratori della Fit, la Fiab Tigullio organizza un’asta di biciclette in buone condizioni. Le biciclette sono state revisionate e sono funzionanti, offrendo un’opportunità per chi desidera acquistare un mezzo affidabile a prezzi accessibili. L’evento si inserisce nelle iniziative di promozione della mobilità sostenibile e del rispetto ambientale promosse dall’associazione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.