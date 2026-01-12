Servizi Sociali la nascita della Peloritana preoccupa i lavoratori | sit-in a Palazzo dei Leoni

Domani, 13 gennaio 2026, circa 800 operatori dei servizi sociali della Città metropolitana di Messina si riuniranno in presidio davanti a Palazzo dei Leoni. La protesta nasce dalla preoccupazione per la nascita della Peloritana e dalla mancanza di dialogo con le istituzioni locali. L’evento riflette le tensioni tra lavoratori e amministrazione riguardo alle future prospettive e alle condizioni del settore.

È allarme tra gli operatori dei servizi sociali della Città metropolitana di Messina: domani, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 15, circa 800 lavoratori delle cooperative saranno in presidio davanti a Palazzo dei Leoni per protestare contro la mancata interlocuzione del sindaco metropolitano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Servizi sociali metropolitani, i sindacati annunciano un sit-in e chiedono un incontro con il sindaco Leggi anche: La denuncia della Cgil : “Basta aggressioni ad operatori dei servizi sociali” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Peloritana Servizi Sociali, Uil e Uil-Fpl annunciano mobilitazione; Peloritana servizi sociali, stato d’agitazione di 800 precari della Città metropolitana; Flop Peloritana Servizi Sociali: la Uil Messina convoca un'assemblea dei lavoratori del comparto; Scale mobili: giù De Luca con operazione maquillage e tariffario, Messina maglia nera nei test di Medicina. Su le barricate della Uil. Flop Peloritana Servizi Sociali: la Uil Messina convoca un'assemblea dei lavoratori del comparto - Al centro il futuro di 800 lavoratori e la tutela dei servizi essenziali dopo lo stop alla nuova partecipata della Città metropolitana ... msn.com

Città metropolitana, “la delibera sulla Peloritana Social City va riproposta” - E propongono al sindaco Basile un confronto per migliorare il testo ... msn.com

Servizi sociali all'ex Provincia di Messina: la Uil rilancia con un'assemblea - Dopo lo stop del Consiglio Metropolitano alla "Peloritani Servizi Sociali", la UIL e la UIL FPL convocano un'assemblea pubblica. rtp.gazzettadelsud.it

Esperti e referenti dei servizi sociali si confrontano su strumenti operativi per individuare e affrontare le fragilità degli studenti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.