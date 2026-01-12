Serve un alter ego di Marras, si raffredda l’interesse per Buso.

Elayis Tavsan è ormai un calciatore del Samsunspor, squadra della Serie A turca. Resta da definire gli ultimi dettagli con il Verona, proprietario del suo cartellino. Nel frattempo, l'interesse per Buso si è raffreddato, lasciando spazio a questa nuova, concreta operazione di mercato.

Restano soltanto da limare gli ultimi dettagli con il Verona, proprietario del cartellino, ma Elayis Tavsan è ormai un giocatore del Samsunspor (Serie A turca). Quella del 27 dicembre, a Marassi con la Sampdoria, resterà l’ultima apparizione dell’attaccante olandese in maglia granata. La sua esperienza alla Reggiana si chiude con presenze 18 presenze, 3 gol e 2 assist. A dispetto di quanto sostiene qualche ‘sommelier del pallone’ nostrano, si tratta di un giocatore che ha lasciato il segno eccome e portato punti. Certo, vale sempre lo stesso discorso: se fosse anche costante nonchè un ‘cuor di leone’ non sarebbe arrivato qui, ma lo avrebbero preso in Premier League. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

