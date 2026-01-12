Serie B Nazionale Dany Quarrata niente da fare Jesi mostra i muscoli e vince

Nella partita di Serie B Nazionale, Jesi si impone con un risultato convincente contro Dany Quarrata. La squadra ospite ha cercato di reagire, ma alla fine ha dovuto cedere il passo agli avversari, che hanno mostrato solidità e determinazione. La sfida si è conclusa con un punteggio di 91-70, evidenziando il buon momento di forma di Jesi e la difficoltà di Quarrata nel trovare spazio per reagire.

G. CONTRACTOR 91 C. LEONARDO QUARRATA 70 Di Pizzo 6, Piccone 15, Tamiozzo, Maglietti 21, Bruno 2, Arrigoni 18, Palsson 12, Buscarini, Egbende, Nicoli 11, Del Sole, Toniato 6. All. Ghizzinardi QUARRATA Angelucci 3, Mongelli 8, Lytvyn ne, Novori 14, Molteni 4, Parini ne, Regoli 14, Scandiuzzi 2, Mei 2, Coltro, Prenga 2, Tiberti 21. All. Tonfoni ARBITRI Boscolo Nale, De Rico e Pratola NOTE Parziali 23-17, 43-38, 66-52 Quarta trasferta consecutiva con sconfitta per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che termina il tour de force esterno cedendo il passo alla General Contractor Jesi, vittoriosa al PalaTriccoli con il risultato di 91-70.

