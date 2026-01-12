Serie B Femminile | Napoli Women Basketball stop esterno al PalaGreco | Catanzaro si impone

Napoli Women Basketball ha iniziato il girone di ritorno con una sconfitta sul campo di Catanzaro, che si è imposto con il punteggio di 85-54 al PalaGreco. La partita ha segnato un inizio difficile per la squadra partenopea in questa fase della stagione, evidenziando alcune criticità da affrontare per migliorare le prestazioni future.

Napoli Women, avvio amaro nel girone di ritorno: Catanzaro vince 85-54. CATANZARO – Comincia con una sconfitta il girone di ritorno della Nextra Napoli Women Basketball, sconfitta al PalaGreco dalla Catanzaro Centro Basket per 85-54. Una serata difficile per le partenopee, tradite dalle basse percentuali al tiro e da un terzo quarto privo di risposte offensive. L'avvio è all'insegna dell'equilibrio (13-10 al 5'), ma la maggiore precisione delle padrone di casa permette alle calabresi di coach Chiarella di chiudere la prima frazione sul 27-17. Nel secondo periodo Napoli prova a reagire con orgoglio, ma si scontra con il cinismo delle avversarie.

