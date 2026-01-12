La Juventus affronta oggi la Cremonese allo Stadium, nel match valido per la 20ª giornata di Serie A. L'incontro si svolge lunedì 12 gennaio e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato. Segui la partita in diretta per aggiornamenti sull’andamento del match e sui risultati.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell'ultimo turno. Calcio d'inizio alle 20:45. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

Leggi anche: Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in diretta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juve-Cremonese: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza LIVE; Juventus-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Juventus-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla.

Serie A, oggi Juve-Cremonese - La partita in diretta - I bianconeri ospitano la squadra di Nicola allo Stadium, nell'ultima sfida del 20° turno. adnkronos.com