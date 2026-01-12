Serie A Juventus-Cremonese 5-0 Manita bianconera | gol e highlights

La Juventus inaugura il girone di ritorno con una vittoria netta contro la Cremonese, conclusa sul punteggio di 5-0. La partita ha evidenziato la buona forma della squadra, che ha dimostrato solidità e determinazione. Di seguito, vengono analizzati i dettagli della partita, i gol e gli highlights principali, offrendo una panoramica chiara e accurata dell’incontro.

La Juventus riparte senza esitazioni, con autorità e personalità. Il girone di ritorno si apre con un roboante 5-0 contro la Cremonese che certifica lo stato di salute di una squadra brillante, affamata e padrona del campo dal primo all’ultimo minuto. All’Allianz Stadium va in scena una serata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Women's Champions League, St. Polten-Juventus 0-5. Manita bianconera: gol e highlights Leggi anche: Serie A Women, Juventus-Napoli 2-1. Rimonta bianconera: gol e highlights Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Juventus-Cremonese quote 20ª giornata Serie A; Juventus-Cremonese chiude la 20ª giornata; Juventus-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A: Juventus-Cremonese in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni. Calcio, Serie A: Juventus-Cremonese 5-0 - Corre forte la Juventus che allo 'Stadium' travolge 5- rainews.it

SERIE A | In campo Juventus-Cremonese. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

Questa sera in diretta su maxi schermo juventus cremonese serie a Mercoledì sera inter lecce serie a Giovedì sera como milan serie a Sabato sera cagliari juventus serie a #birreria #pub #since1998 #cremona - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.