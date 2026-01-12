Serie A Inter-Napoli 2-2 | McTominay stoppa la fuga dei nerazzurri

Nel match di Serie A tra Inter e Napoli, terminato 2-2, Scott McTominay ha segnato una doppietta che ha impedito ai nerazzurri di allontanarsi ulteriormente in classifica. La partita ha offerto un equilibrio tra le due squadre, mantenendo aperte le possibilità di conquista del titolo per il Napoli, che si mantiene in corsa con questa importante punto.

Una doppietta di Scott McTominay tiene vive le speranze scudetto del Napoli nel big match con l’Inter. La super notte di San Siro si chiude con un 2-2 e a recriminare sono soprattutto i nerazzurri che falliscono la fuga a +7 dopo essere stati due volte in vantaggio. Gli uomini di Cristian Chivu restano a +4 e spezzano il tabù pareggio. Quelli di Conte escono dalla sfida con maggiore consapevolezza sulle proprie chance di bissare il successo tricolore dello scorso anno. Il primo tempo. Al pronti via Cristian Chivu si affida alla coppia d’attacco più rodata, formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Inter-Napoli 2-2: McTominay stoppa la fuga dei nerazzurri Leggi anche: Inter Napoli 2-2, la doppietta di McTominay evita la fuga dei nerazzurri. Polemiche per il rigore dato ai padroni di casa Leggi anche: Inter-Napoli finisce in parità: McTominay riaggancia due volte i nerazzurri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Gli highlights di Inter-Napoli 2-2; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Match Preview | Focus di Inter-Napoli. Inter – Napoli 2-2 cronaca e highlights: McTominay riacciuffa Chivu, pari nello scontro scudetto! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: i nerazzurri vanno avanti due volte ma lo scozzese è ancora l’uomo di Conte. generationsport.it

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso - Napoli, dopo il rigore assegnato ai nerazzurri per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. sport.sky.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Serie A, Inter-Napoli 2-2: : nerazzurri fermati in casa, distacchi immutati in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 I - facebook.com facebook

SERIE A | Inter-Napoli in campo 0-0 - DIRETTA #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.