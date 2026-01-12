La separazione rappresenta un momento difficile che può mettere a dura prova il benessere emotivo di chi la attraversa. Affrontarla con consapevolezza e attenzione permette di gestire il dolore e di ricostruire lentamente la propria serenità. In questo articolo, esploreremo strategie pratiche e strumenti utili per affrontare il trauma della rottura e trovare un nuovo equilibrio personale.

La fine di una relazione è sempre un duro colpo per entrambi i membri della coppia. Si tratta senza dubbio di una frattura silenziosa che attraversa memoria e progetti, per molti versi l’identità stessa. Separarsi significa perdere l’altra persona ma anche l’idea stessa che ci sia era fatti di un futuro insieme. Per questo il trauma da separazione è uno dei più difficili da superare, specialmente se si sono vissuti molti anni insieme. Si potrebbe dire che ogni rottura sia una sorta di lutto, come dice la psicologa Estela Escobar a Vogue. Ma tutto dipende da innumerevoli fattori: “La perdita è vissuta in modo diverso a seconda che si sia nell’adolescenza, nella prima giovinezza, negli anni centrali della vita o nella vecchiaia”, dice la psicologa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Separazione dolorosa: come affrontare il trauma della rottura senza distruggerti

Come superare il trauma della separazione: cosa fare per elaborarlo in modo sano con i consigli della psicologa.

