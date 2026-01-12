Senza un volto senza memoria | quei 10 cadaveri bresciani senza un nome

In un cimitero di Brescia, dieci bare senza nome raccontano storie invisibili. Non sempre si tratta di omicidi; alcuni sono caduti, altri si sono smarriti o sono stati dimenticati. Questi corpi silenziosi rappresentano persone che, per vari motivi, sono scomparse dalla memoria collettiva, lasciando solo il segno di un passaggio senza tracce. Un ricordo discreto di vite sfuggite all’oblio.

Non sempre sono stati uccisi. A volte sono caduti, a volte si sono persi, a volte hanno semplicemente smesso di contare per qualcuno. Ma nella morte sono stati tutti vittime due volte. Uomini e donne che in vita hanno attraversato piccole e grandi tragedie, segnati da reati terribili o da.

