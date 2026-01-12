Senegal-Egitto semifinale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
La semifinale di Coppa d’Africa 2025 tra Senegal ed Egitto rappresenta un’importante sfida tra due squadre storicamente competitive. L’incontro determinerà quale team avanzarà verso la finale, con il Senegal che cerca il secondo titolo, mentre l’Egitto si presenta come favorito. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.
Gara valida per la semifinale di Coppa d’Africa 2025. Il SEnegal punta a vincere il secondo trofeo della sua storia, ma dovranno battere il super favorito Egitto, se vorranno arrivare fino all’ultimo atto. Senegal- Egitto si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio di Tangeri. SENEGAL-EGITTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Senegal è alla ricerca della seconda affermazione nella competizione, dopo il trionfo nel 2021. I Leoni della Teranga hanno fin quì disputato un’ottima Coppa d’Africa, vincendo il proprio girone grazie ad una migliore differenza reti rispetto al Congo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
