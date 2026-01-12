Seminario Jkd con Mark Stas

Il 23 maggio 2026, Pisa ospiterà un seminario di Jkd con Sifu Mark Stas. Un’opportunità per approfondire tecniche e principi della Difesa Personale e delle Arti Marziali, rivolto a praticanti di ogni livello. L’evento rappresenta un momento di crescita e confronto, ideale per chi desidera migliorare le proprie competenze in un contesto professionale e rispettoso.

Il 23 maggio 2026 Sifu Mark Stas arriva a Pisa per un seminario, occasione unica per tutti gli appassionati di Difesa Personale e Arti Marziali.Gli appassionati potranno allenarsi con uno dei maestri più riconosciuti al mondo e incontrare da vicino anche l'attore che ha portato il Wing Flow.

