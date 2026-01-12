Semestre filtro di Medicina Bernini gela Tor Vergata sulla sede albanese | Regime di contribuzione incompatibile con il diritto allo studio
La Ministra Bernini ha richiesto a Tor Vergata di rivedere il regime di contribuzione della sede albanese di Tirana, definendolo incompatibile con il diritto allo studio. La richiesta deriva dalla valutazione che la tassazione elevata e la mancanza di una soluzione di rateizzazione compromettano l'accesso agli studi. L’intervento del Ministero mira a garantire condizioni più eque e sostenibili per gli studenti coinvolti.
La Ministra Bernini ha convocato d'urgenza il rettore di Tor Vergata definendo "sbagliata" e "incoerente" la tassazione elevata per la sede di Tirana; bocciata la sola rateizzazione, il Ministero esige una revisione immediata a tutela del diritto allo studio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
