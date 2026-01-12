Semestre filtro di Medicina all' Uni Fg | solo in 104 staccano il pass a febbraio chance per altri 141 iscritti

Il primo semestre filtro per l’ingresso in Medicina all’Università di Foggia si è concluso con 104 studenti ammessi, su un totale di 245 iscritti. A febbraio, sarà possibile ripetere l’esame per altri 141 candidati. Questo primo bilancio fornisce un quadro chiaro dei risultati ottenuti e delle opportunità future per gli studenti interessati a entrare nel corso di laurea.

Si chiude con numeri significativi il primo bilancio del semestre filtro per l’accesso alla facoltà di Medicina all’Università di Foggia. Su 774 studenti iscritti che hanno avuto accesso agli esami, solo 104 sono risultati idonei al termine delle prove sostenute finora. Un dato che conferma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

