Sembra innocuo ma non lo è | il prosciutto del supermercato che dovresti smettere di comprare

Il prosciutto del supermercato è un alimento molto diffuso nella dieta degli italiani, spesso considerato una scelta semplice e pratica. Tuttavia, dietro questa semplicità si nascondono aspetti importanti legati alla qualità e alla lavorazione del prodotto. Conoscere meglio cosa si acquista può aiutare a fare scelte più consapevoli, evitando rischi per la salute e favorendo un’alimentazione più equilibrata.

È tra gli alimenti più presenti nel carrello degli italiani, ma dietro l'apparenza familiare si nascondono dettagli che meritano attenzione. Il prosciutto è uno di quegli alimenti che sembrano non avere bisogno di presentazioni. È parte della tradizione, della quotidianità, dei pasti veloci e delle tavole imbandite. Proprio per questo viene spesso acquistato con leggerezza, senza soffermarsi troppo su etichette, provenienza o modalità di produzione. Nel banco frigo del supermercato, le confezioni di prosciutto appaiono tutte simili: colori invitanti, promesse di qualità, prezzi accessibili. Eppure, non sempre ciò che sembra semplice e genuino lo è davvero.

