Sei stato maestro di vita Italia in lutto è morto un gigante della scienza

Sei stato maestro di vita. Italia in lutto per la scomparsa di un grande scienziato che ha segnato un’epoca. Una notizia che ci riporta indietro nel tempo, tra ricordi di momenti storici e riflessioni sul progresso del nostro paese. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla nostra storia e sulle figure che hanno contribuito a modellarla.

C'è una di quelle notizie che ti riportano indietro nel tempo, ai telegiornali, ai governi Prodi, alle discussioni sulla modernizzazione dello Stato. Un nome che hai sentito mille volte, magari senza conoscerlo davvero, e che ora torna prepotente perché l'Italia gli sta dicendo addio. Dietro quel nome c'era molto di più di una carica istituzionale. C'era un uomo che ha attraversato università, laboratori, politica e pubblica amministrazione portando sempre con sé una parola chiave: innovazione. E oggi, tra messaggi di cordoglio e ricordi commossi, il Paese intero si ferma per ricordarlo. Chi era davvero Luigi Nicolais.

