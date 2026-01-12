Sean Paul torna in Italia | annunciato un concerto a Milano
Sean Paul, artista di fama internazionale nel genere dancehall, torna in Italia con un concerto a Milano. L’evento si terrà martedì 21 luglio 2026 presso il Kozel Carroponte, ed è organizzato da Vivo Concerti. Un’opportunità per ascoltare dal vivo le sue hit più note in una data che si inserisce nel suo tour europeo.
L'icona mondiale della dancehall Sean Paul torna in Italia con una data a Milano. L'appuntamento, prodotto da Vivo concerti, si terra martedì 21 luglio 2026 al Kozel Carroponte di Milano. I biglietti per lo show dell'iconico artista saranno in vendita su vivoconcerti.com e su TicketOne da martedì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Lewis Capaldi torna in Italia con un solo concerto a Milano: quando e dove comprare i biglietti
Leggi anche: Kanye West in Italia a luglio 2026: annunciato un concerto alla RCF Arena
Sean Paul live a Milano il 21 luglio 2026 - L’appuntamento è previsto martedì 21 luglio 2026 al Kozel Carroponte di Milano. 105.net
BACK TO DREAM ST.1 EP.7 Il 16 Gennaio a Luci in The Cave Canta a squarciagola le hit che hanno segnato la nostra adolescenza: High School Musical, Rihanna, Hannah Montana, Britney Spears, Backstreet Boys, Sean Paul e le mitiche sigle dei carto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.