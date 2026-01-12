Sean Paul torna in Italia | annunciato un concerto a Milano

Sean Paul, artista di fama internazionale nel genere dancehall, torna in Italia con un concerto a Milano. L’evento si terrà martedì 21 luglio 2026 presso il Kozel Carroponte, ed è organizzato da Vivo Concerti. Un’opportunità per ascoltare dal vivo le sue hit più note in una data che si inserisce nel suo tour europeo.

