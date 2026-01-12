Se questa è Giustizia Il formidabile j’accuse di un ex magistrato
Guido Salvini, magistrato con una lunga carriera al tribunale di Milano, presenta il suo nuovo libro. Un’analisi approfondita e riflessiva sul sistema giudiziario italiano, basata su anni di esperienza e conoscenza diretta. Un’opera che invita alla riflessione sulla giustizia e sul suo funzionamento, offrendo uno sguardo sobrio e documentato su temi complessi e importanti.
Guido Salvini è un vecchio e rispettato magistrato italiano. Ha lavorato una vita al tribunale di Milano e qualche giorno fa ha dato alle stampe un libro clamoroso.
