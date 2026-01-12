Sabato pomeriggio, un episodio di tensione si è verificato in un supermercato di piazza Matteotti a Como. Un uomo, sorpreso mentre tentava di rubare una bottiglia di vino, ha reagito con minacce e comportamenti aggressivi, tra cui il lancio di cibo, uova e una bottiglia in mano. L’incidente ha creato momenti di paura tra clienti e dipendenti, evidenziando le difficoltà legate alla sicurezza nei luoghi di vendita.

Minacce, cibo e uova lanciate e bottiglia in mano. Momenti di paura sabato in un supermercato di piazza Matteotti, dove un uomo ha tentato di rubare una bottiglia di vino e, scoperto dai dipendenti, li ha minacciati per cercare di fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di Como, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tentano il furto al supermercato di piazza Matteotti: denunciati due 14enni a Como

Leggi anche: Tentano il furto al supermercato di piazza Matteotti: denunciati due 14enni a Como

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

COVID oggi (gennaio 2026) in Italia: sintomi del COVID. Come funziona adesso?; L’appello di Spinelli: Presidente Meloni mi aiuti a uscire dal carcere, sto male; MasterChef, l'eliminato Eros Monforte: «Non meritavo di uscire io ma Iolanda, giudici prevenuti però li rispetto. Ero convinto di...; «Io, arrivato con un barcone dalla Costa d’Avorio, abito in via Turri e ho paura di fare uscire i miei figli per giocare».

“Se non mi fate uscire vi faccio male”: caos al supermercato di piazza Matteotti a Como - Ruba una bottiglia di vino, lancia cibo e uova e minaccia i dipendenti: 37enne denunciato dalla polizia di Stato ... quicomo.it