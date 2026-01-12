Recentemente, l’approvazione dell’accordo Mercosur tra l’Unione Europea e i paesi del Sud America ha suscitato diverse riflessioni. Se questa decisione dovesse innescare crisi politiche in Francia, come potrebbe reagire il presidente Macron? In questo articolo, analizzeremo le possibili implicazioni di un’eventuale instabilità politica e il ruolo che potrebbe assumere nel contesto europeo.

di Giovanni Muraca Qualche giorno fa l’Europa ha visto passare l’accordo Mercosur, un accordo per il libero scambio tra Ue e paesi del Sud America (Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina). Il “Sì” dell’Italia è stato decisivo per l’approvazione, mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda hanno votato contro. Il Belgio si è astenuto. Nonostante i voti contrari, essendo comunque passato l’accordo, gli agricoltori locali, primi soggetti coinvolti dall’accordo, si sono presentati a manifestare davanti alle sedi istituzionali delle principali città europee. Il motivo della protesta è la paura che i prodotti importati possano esercitare concorrenza sleale sul commercio interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se il Mercosur farà da miccia all’ennesima caduta di governo in Francia, che farà Macron?

Leggi anche: Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro”

Leggi anche: Tardelli: “Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Difendiamo la nostra agricoltura, la nostra sovranità alimentare ed i nostri agricoltori. Il 20 dicembre il Consiglio dell'UE voterà l'accordo UE-Mercosur, un patto per importare carne bovina, pollame, zucchero e altri prodotti agricoli dal Sud America con regole m - facebook.com facebook