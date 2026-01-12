Scuola | Toscana commissariata dal governo per l’accorpamento degli istituti La reazione di Giani

Il governo ha deciso di commissariare la Toscana, insieme ad Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, per l'approvazione dei piani di dimensionamento scolastico. La misura arriva dopo un lungo confronto tra Regioni e Stato sulla riorganizzazione degli istituti, ancora non approvata dalle autorità regionali. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel processo di riforma del sistema scolastico, suscitando reazioni e valutazioni diverse a livello locale e nazionale.

Il lungo braccio di ferro tra Regioni e Governo sul cosiddetto dimensionamento, ovvero la riorganizzazione degli istituti scolastici, ha visto oggi una svolta importante con la decisione del Consiglio dei ministri di commissariare quattro Regioni - Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, tutte guidate dal centrosinistra - che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico

