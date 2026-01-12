Scuola il governo commissaria 4 regioni di centrosinistra perché non allineate al dimensionamento degli istituti | cos’è successo

Il governo ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, tutte guidate da amministrazioni di centrosinistra, a seguito del mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico. Questa misura, approvata dal Consiglio dei Ministri, mira a garantire l’effettiva riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, suscitando comunque dibattiti sulle competenze regionali e sulle modalità di intervento nel settore dell’istruzione.

Il governo commissaria Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna (tutte guidate dal centrosinistra) per il mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico, una decisione definita necessaria dal Consiglio dei Ministri ma destinata a far discutere. La misura riguarda la riorganizzazione amministrativa degli istituti in base al numero di studenti, ad esempio attraverso l'accorpamento di più plessi sotto un unico dirigente scolastico, con il rischio – secondo le regioni coinvolte – di complicare la gestione scolastica. Il commissariamento arriva dopo la mancata approvazione dei rispettivi piani, nonostante due proroghe concesse dal governo, una fino al 30 novembre e una seconda fino al 18 dicembre.

