Scuola il governo commissaria 4 regioni di centrosinistra contrarie al dimensionamento Cgil | Prevede tagli da 5 miliardi

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, ancora in attesa di approvare i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La Cgil ha evidenziato che questa misura potrebbe comportare tagli di circa 5 miliardi di euro nel settore. La decisione si inserisce in un contesto di confronto tra governo e regioni sulla riorganizzazione delle scuole pubbliche.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. La misura riguarda la riorganizzazione amministrativa, anche attraverso l'accorpamento di istituti diversi: il risultato, talvolta, è affidare ad un solo dirigente la gestione di un plesso che in realtà ne racchiude due, con il rischio di moltiplicare le difficoltà. Secondo le Regioni commissariate, si tratta di tagli all'istruzione pubblica, quantificati in più di 5 miliardi dalla Cgil.

