Scuola Futuro e Comunità | tornano gli Open Days dell’Istituto Comprensivo Picentia

Gli Open Days dell’Istituto Comprensivo Picentia si svolgeranno il 13, 15 e 19 gennaio 2026. Durante queste giornate, le famiglie potranno visitare i plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria, scoprendo l’offerta educativa che combina tradizione e innovazione. Un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente scolastico e i servizi offerti, contribuendo alla scelta educativa per il futuro dei propri figli.

