Scuola boom dei percorsi quadriennali | via libera a 532 nuovi indirizzi tecnico-professionali
Sono stati autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali di istituti tecnico-professionali, ampliando così l’offerta formativa tradizionale. Questi percorsi si aggiungono a quelli già avviati in via sperimentale negli ultimi due anni scolastici, contribuendo a diversificare le opportunità di formazione per gli studenti italiani.
Sono 532 i nuovi percorsi autorizzati, che si aggiungono a quelli già avviati in modo sperimentale nei due anni scolastici precedenti. Circa 400 le scuole che per la prima volta contemplano quest'anno percorsi di 4+2. In tutto, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi quadriennali assommano a oltre 700. Bastano questi numeri a raccontare il successo dei percorsi quadriennali. Con l’emanazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, infatti, si è conclusa la fase di autorizzazione dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale per l’Anno Scolastico 20262027. E i dati trasmessi evidenziano una crescita significativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
