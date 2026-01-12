Scudetto tutto fermo | Inter-Napoli 2-2 e vetta invariata

Il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro conferma gli attuali equilibri in classifica. I nerazzurri mantengono un vantaggio di quattro punti sulla squadra partenopea, senza approfittare di una possibile occasione per incrementare il distacco. La partita riflette la parità tra le due squadre e l’importanza di ogni risultato nel cammino verso il titolo.

Il 2-2 di San Siro tra Inter e Napoli non cambia gli equilibri in vetta: i nerazzurri conservano quattro punti di vantaggio e sprecano l’occasione di allungare in modo deciso. L’Inter si era portata due volte avanti, arrivando virtualmente a +7 sul Napoli e +5 sul Milan, ma in entrambe le circostanze si è fatta riprendere. Un copione che riaccende interrogativi già noti: solidità quando conta e gestione dei momenti chiave contro avversari di pari livello. Nel post gara emergono criticità precise. Errori difensivi pesanti, in particolare sul secondo gol azzurro, e poca ferocia offensiva quando la partita chiedeva il colpo del ko. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

