Scrittori in Circolo | incontri promossi dalla Rete Documentaria Aretina con le biblioteche di 11 Comuni

“Scrittori in Circolo” è una serie di incontri letterari promossi dalla Rete Documentaria Aretina, coinvolgendo le biblioteche di 11 Comuni della provincia di Arezzo. La rassegna, realizzata in collaborazione con circoli di lettura e la libreria Feltrinelli, si propone di favorire il confronto tra autori e pubblico, sostenuta dalla Regione Toscana. Un’iniziativa che mira a promuovere la cultura e la lettura nel territorio.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Nasce il festival “Scrittori in Circolo”, rassegna d’incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e le “sue” biblioteche, di 11 Comuni in collaborazione con i circoli di lettura della provincia e la libreria Feltrinelli di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana. Un grande evento che celebra la passione per la lettura ed esalta il ruolo dei Comuni nel tessuto culturale. Dal 16 gennaio al 28 marzo biblioteche e altri loghi come teatri, auditorium e sale istituzionali si animeranno in un fitto calendario di presentazioni di libri pubblicati tra il 2024 e l’anno appena iniziato dai più importanti autori e autrici del panorama editoriale italiano, una proposta poliedrica per andare incontro agli interessi di un vasto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

