Scritte sui muri oltre al danno la beffa | se non si trova il vandalo la multa la paga il proprietario

Scritte sui muri e danni alla proprietà rappresentano un problema ricorrente nelle città italiane. Tuttavia, spesso si verifica che, in assenza di individuazione del responsabile, la sanzione venga comunque applicata al proprietario dell’immobile. Questa situazione ha suscitato discussioni tra i membri della prima commissione di palazzo dei Priori, riunita recentemente per esaminare il nuovo regolamento di polizia urbana, con l’obiettivo di trovare soluzioni e chiarimenti in merito.

Oltre il danno, la beffa. O almeno questo è il rischio che ha fatto saltare sulla sedia più di un consigliere questa mattina a palazzo dei Priori, dove la prima commissione è tornata a riunirsi per votare i quaranta articoli del nuovo regolamento di polizia urbana. Dopo una prima seduta nel 2025. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Presentazione del libro 'Scritte sui muri, scritte da duri'

Leggi anche: Scritte Pro-Pal sui muri appena rifatti dall’università, la rabbia del rettore: “La civiltà di chi predica il rispetto”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Muro del cimitero vandalizzato con scritte. Il Municipio condanna il gesto e ripulisce.

Lotta a scritte e graffiti. Troppi imbrattamenti: "Oltre al danno estetico aumenta il degrado" - Nato come forma di espressione culturale nelle città degli anni ’60 e ’70, il writing ha attraversato diverse fasi, trasformandosi da semplice atto di ribellione giovanile a movimento artistico ... ilrestodelcarlino.it

Scritte sui muri del cimitero: immediata cancellazione - Il ripristino degli intonaci della recinzione di via Redipuglia si terrà in tarda primavera Rho, 7 gennaio 2026 Nei giorni scorsi, oltre a piccole scritte già presenti da tempo, a deturpare la recinzi ... mi-lorenteggio.com

W le scritte sui muri - Sono stato a Macerata tre o quattro volte, è una città che mi piace molto, un posto bello e vivace. ilpost.it

Il nostro reportage dopo l’omicidio del capotreno: tanti i punti che restano nascosti. Spuntano anche siringhe e rifiuti. Muri pieni di scritte: “Qui vengo a drogarmi” - facebook.com facebook

Vandali in azione alla scuola Chieppi: scritte sui muri - Le foto x.com