Scotti festa dopo la sosta Milano si deve arrendere

Dopo la pausa, Rosa Scotti ha conquistato una vittoria importante contro Milano, che si è dovuta arrendere. La partita si è conclusa con il punteggio di 76-58, grazie alla prestazione di Rosa Scotti e delle sue giocatrici. I nomi di spicco includono Corsi, Ruffini, Logoh, Lussignoli, Ndiaye, Manetti e Vente, che hanno contribuito alla vittoria con impegno e precisione.

USE ROSA SCOTTI 76 MILANO BASKET STARS 58 USE ROSA: Corsi, Ruffini 9, Logoh 7, Lussignoli 9, Ianezic, Ndiaye 7, Casini 3, Manetti 11, Panchetti, Antonini, Vente 16, Rylichova 14. All. Cioni MILANO BASKET STARS: Tibè 4, Vujiovoc 2, Ferrazzi 8, Bernetti 1, Policari 6, Baldelli 3, Scarsi, Bocchetti 3, Finessi, Stawinska 8, Camporeale 10, Madonna 13. All. Pearo Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Montano di Siena Parziali: 15-18; 36-36; 54-47 EMPOLI - La paura, dopo ventuno giorni di sosta, era che l’ Use Rosa Scotti si sarebbe fatta trovare impreparata: tutt’altro verdetto, quello arrivato sabato sera, con le biancorosse che hanno trovato una vittoria dall’ampio margine, aprendo il proprio 2026 con la settima vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scotti, festa dopo la sosta. Milano si deve arrendere Leggi anche: Bramante, altra perla: Jesi si deve arrendere Leggi anche: Delitto di Garlasco, il ministro Nordio: “A volte ci si deve arrendere. Lasciamo la verità agli storici” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scotti, festa dopo la sosta. Milano si deve arrendere; La Scotti apre il 2026 in casa con Gazzada: «Squadra indecifrabile, il pubblico ci aiuterà». Scotti, festa dopo la sosta. Milano si deve arrendere - Ma nel secondo tempino arriva la sveglia: sorpasso e vittoria senza brividi. lanazione.it

Buona sera amici giglianti... Festa dei Gigli di Nola 2010... Giglio del Panettiere Maestri di Festa: Famiglia Scotti Divisione Musicale: Real Giannino Band Cantanti: Angelo De Stefano - Antonio Imperioso Parolieri: Pasquale Viviani, Salvatore Esposito, Pacifico - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.