Scott McTominay non solo Napoli | ha un patrimonio milionario fuori dal campo

Scott McTominay, noto centrocampista del Napoli, ha contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione 2024-2025. Oltre alla carriera sportiva, l’atleta si occupa di investimenti e di sviluppare attività legate al suo nome nel Regno Unito, accumulando un patrimonio considerevole. La sua presenza nel calcio internazionale si combina con un interesse crescente per la gestione patrimoniale e le opportunità di business fuori dal campo.

Protagonista in Serie A con la maglia del Napoli, decisivo per lo scudetto nella stagione 2024-2025, Scott McTominay pensa anche agli investimenti e alla crescita delle società riconducibili al suo nome nel Regno Unito. Un modello imprenditoriale che va oltre la semplice gestione dei diritti d'immagine, delineando una strategia patrimoniale articolata, con immobili, investimenti finanziari e liquidità in aumento. Le società riconducibili a McTominay. Scott McTominay controlla due holding registrate nel Regno Unito: la Scott McTominay Limited e la SM Fortress LTD. Quest'ultima, costituita nel 2023, risulta sostanzialmente inattiva al momento del deposito dell'ultimo bilancio disponibile.

