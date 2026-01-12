Scorrono feed guardano video e si messaggiano con amici e familiari

Gli adolescenti di oggi vivono immersi nel mondo digitale, tra smartphone e tablet. Scorrono feed, guardano video e comunicano con amici e familiari attraverso messaggi e notifiche costanti. Per loro, la tecnologia rappresenta una parte naturale della quotidianità, accompagnandoli in ogni momento e influenzando il loro modo di relazionarsi e apprendere.

Che smartphone e tablet siano il mondo quotidiano degli adolescenti di oggi, non è una novità. Messaggi, video e notifiche continue, è il ritmo di chi è cresciuto con la tecnologia in mano fin dall'infanzia. Negli ultimi anni, però, questa immagine non appartiene più solo ai giovani. Sempre più spesso, anche la GenZ e i Baby Boomer (i nati negli anni Sessanta) si ritrovano a muoversi tra gli stessi dispositivi, a scorrere, parlare in chat e "scrollare Instagram" con la stessa intensità dei nipoti. La differenza generazionale, un tempo netta, si sta assottigliando: smartphone e tablet non sono più strumenti occasionali per gli over 60, ma spazi in cui vivere una parte significativa della propria giornata.

