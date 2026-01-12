Scoppia incendio nella grande stazione italiana pompieri sul posto Treni in tilt

Lunedì sera, un incendio scoppiato nella principale stazione italiana ha causato l’interruzione dei servizi ferroviari, mettendo in crisi il traffico dei pendolari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha provocato disagi e ritardi, evidenziando le criticità di un nodo cruciale per la mobilità urbana e nazionale.

Lunedì sera, il cuore pulsante dei trasporti capitolini è stato scosso da un imprevisto che ha trasformato il rientro a casa di migliaia di pendolari in un vero e proprio calvario. Poco prima delle 19, all’interno della  Stazione Termini di Roma, è scattato l’allarme per un principio di incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La coltre di fumo, densa e preoccupante, ha invaso parte dello scalo ferroviario, spingendo il personale alla massima allerta. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a scongiurare danni più gravi alla struttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

