Scontro tra auto a Vespolate una delle vetture coinvolte si ribalta e schiaccia un passante | morto 59enne

A Vespolate, in provincia di Novara, si è verificato un incidente tra due veicoli. Durante lo scontro, una delle auto si è ribaltata, schiacciando un passante di 59 anni. L’uomo ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente e gestire la situazione.

Lo scontro in autostrada x.com

CRONACA - Scontro auto-moto in corso Bergamo a Maggianico, disagi alla viabilità http://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/scontro-auto-moto-in-corso-bergamo-a-maggianico-disagi-alla-viabilita/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.