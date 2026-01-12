Scontro tra auto a Vespolate una delle vetture coinvolte si ribalta e schiaccia un passante | morto 59enne
A Vespolate, in provincia di Novara, si è verificato un incidente tra due veicoli. Durante lo scontro, una delle auto si è ribaltata, schiacciando un passante di 59 anni. L’uomo ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente e gestire la situazione.
A Vespolate (Novara) scontro tra due auto. Una delle vetture si è ribaltata e ha schiacciato un pedone di 59 anni. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I passeggeri coinvolti nel sinistro hanno riportato solo ferite lievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
